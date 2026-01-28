Kaire Reiljan on pressipreemia nominent

Kaire Reiljan. Foto: Malle-Liisa Raigla

Lääne Elu ajakirjanik Kaire Reiljan nomineeriti 15. veebruaril ilmunud uudisega „Tekstiilijäätmetest lahti saamine on inimese enda mure“ ajakirjanduspreemiale.

Uudises kajastab Reiljan seda, et ehkki Euroopa Liidu direktiiv tekstiilijäätmeid eraldi koguma, ei ole kasutuskõlbmatuid riideid kuskile anda.

Parima maakonnalehes ilmunud uudise kategoorias kandideerivad preemiale veel Marko Suurmägi Sakalas 19. veebruaril ilmunud artikliga „Kaks kiirabitöötajat kolmest ootasid koos varustusega kümme minutit spordiklubi ukse taga“ ja 6. märtsil ilmunud artikliga „Traagiline juhtum Viljandi spordisaalis tõi välja kiirabi igapäevase suure mur