Kaie Ilves on pressipreemia nominent

Kuula artiklit, 3 minutit ja 18 sekundit 0:00 / 3:18

Lääne Elu ajakirjanik Kaie Ilves on 7. juulil Lääne Elus ilmunud looga „Reportaaž ühegi hingeliseta: suletud koolid“ ajakirjanduspreemiale maakonnalehe olemusloo kategoorias.

Reportaažis kirjeldab Ilves Läänemaa koolimaju, mis seisavad ja lagunevad, sest pärast sulgemist ei ole neid enam kellelegi vaja.

Ilves on korra võitnud olemusloo kategoorias pressipreemia, 2022. aastal artikliga Lihula postipunktist.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lääne Elule on see sel aastal teine pressipreemia nominatsioon. Pressipreemiale kandideerib ka Kaire Reiljan uudisega „Tekstiilijäätmetest lahti saamine on inimese enda mure“.

Maakonnalehtede olemusloo nominendid on lisaks Ilvesele Saarte Hääle ajakirjanik Andres Sepp 24. mail ilmunud looga „PÕGENEMINE SAAREMAALT 1982 ⟩ KGB lõks või Kiirendi bluff?“ ja 15. juunil ilmunud looga „KRIMINAALNE SAAREMAA ⟩ Kuidas krimkavõmm Agdam Saaremaa memme kulla röövis“ ning Maarius Suviste 25. oktoobril Lõuna-Eesti Postimehes ilmunud looga „Kuidas sai Valga pensionärist riigipea mälestusmärki häbistanud kriminaal?“.

Eesti meediaettevõtete liidu žürii valis ajakirjandusauhindade konkursi raames neljapäeval toimunud koosolekul elutöö preemia saaja, noore ajakirjaniku nominendid ning olemusloo ja sealhulgas ka maakonnalehtede ja venekeelse olemusloo nominendid.

Üle-eestilistest lehtedest on olemusloo kategoorias nominendid on Linda Eensaar 29. märtsil Äripäevas ilmunud looga „Argipäev elulõpupalatis. Ükski soov pole enne surma imelik“, Heidit Kaio Eesti Ekspressis 4. oktoobril ilmunud looga „„Ta ei rääkinud midagi. Ainult naeratas.“ Eestit on tabanud üksilduse pandeemia“ ning Tarmo Vahter ja Külli-Riin Tigasson Eesti Ekspressis 28. septembril ilmunud looga „„Tööleping lõpetatud 28. septembril 1994“ – Estonia hukkunud meeskonna avaldamata toimikud räägivad lootusest ja rasketest valikutest“ ja 10. detsembril ilmunud looga „„98% on Piht surnud.“ Estonia salatoimikud näitavad, kuidas kapo kadunud kaptenit taga otsis“.

Venekeelse olemusloo nominendid on Ekaterina Konakova 10. mail Rus.Delfis ilmunud looga „Две реальности приграничного города: как прошли праздничные концерты в Нарве и за рекой. Что выбрали нарвитяне“, Tatjana Pissareva MK-Estonias 23. aprillil ilmunud looga „Арне Локк: «Пока человек искренне чего‑то желает и верит, у него может что‑то получиться»“ ja Ilja Smirnov Severnoje Poberežjes 9. augustil ilmunud artikliga „Серая зона безопасности: у многих граждан России сохраняется возможность в Эстонии избираться депутатами“.

Noore ajakirjaniku nominendid on Karmen Laur Äripäevast, Angelina Lon Õhtulehest ja Kristopher Muraveiski Delfist.

Võitjad avalikustatakse pressipeol 20. veebruaril.

Elutöö preemia kategoorias valis žürii traditsiooniliselt ainult võitja, kes avalikustatakse 20. veebruaril toimuval pressipeol.

Žüriisse kuulusid Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov (esimees), Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm, Sirbi tegevtoimetaja Lea Larin, endine ajakirjanik Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Tartu Ülikooli õppejõud Tiit Hennoste, Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa ning Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.