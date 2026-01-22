Saja parima lasteraamatu seas on ka läänlaste omi

Tiiu Randmann-Mihkla raamatuga "Vana maja saladused". Foto: Juhan Hepner

Eesti lastekirjanduse keskus kutsub noori lugejaid osalema Nukitsa konkursil ja andma hääle lemmikule Eesti lasteraamatule.

Konkursi tarvis on lastekirjanduse keskus valinud 2024. ja 2025. aastal ilmunud lasteraamatute seast sada teost, millele saavad noored kirjandussõbrad oma hääle anda.

Saja hääletusele pandud raamatu seas on mitu Läänemaal elavalt või siinse kandiga seotud autorilt.

Nii on nimekirja jõudnud Kaie Ilvese „Amanda hirm” Takinada illustratsioonidega, Tiiu Randmann-Mihkla kirjutatud ja Made Balbati illustreeritud „Vana maj