Kes selle tamme istutas: ilukirsipuud

Käes on aeg, kus Tallinna, Türi, Keila, Võru ja Tartu avalikus haljastuses püüavad pilku kuulsate sakura’de ehk Jaapani kirsipuude õrnroosadesse õiepilvedesse mattunud laiad võrad. Mul on hea meel, et mõnekümne aasta eest julgeti nende õrnaks peetud eksootiliste ilupuudega meil külmas Eestis katsetama hakata – sest skeptikuid oli siis oi kui palju ja esimesed sellised haljastusprojektid arvati juba ette olevat kiirele hukule määratud. Aga Eesti esimesed sakura’d oli tolleks ajaks juba mõni eesti meisteraednik ära katsetanud ning oma külmakindlust umbes kümne aasta jooksul tõestanud. Nii teadmised levisid, maastikuarhitektid julgesid, ja ühe kõige esimese sellise projektina 2006. aastal rajatud Türi kirsiallee elab ja kasvab siiamaani ning õitseb praegusel hetkel hingematvalt.

Esimesed Jaapani ilukirsipuud pandi mulle teadaolevalt Eestis kasvama alles pärast taasiseseisvumist, läinud s