Reedel algab talvine aialinnuvaatlus

Talvine aialinnuvaatlus. Foto: Arvo Tarmula

Reedest pühapäevani peetakse ornitoloogiaühingu teatel taas talvist aialinnuvaatlust.

Neil päevadel tuleb endale sobival ajal vaadelda aias, rõdul, pargis või aknast nähtaval alal ühe tunni jooksul linde, märkida üles nähtud liigid ja iga liigi maksimaalne korraga nähtud isendite arv. Seejärel tuleb edastada tulemused elektroonilise või paberankeediga Eesti ornitoloogiaühingule.

Linnuvaatleja Tarvo Valker ütles Lääne Elule, et jaanuar on olnud väga talvine ja kindlasti on praegu eriti linnurikkad need aiad, kus neid toidetakse. „Kõige aktiivsemalt toituvad linnud hom