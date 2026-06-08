Läänemaale sattus Eestis haruldane kääpakotkas

Kääpakotkas. Tarvo Valker

Linnuvaatleja Tarvo Valker nägi läinud reedel Varikul Eestis haruldasest eksikülalisest kääpakotkast.

Varem on lindu märgatud vaid kaks korda: 2018. aasta suvel paarikuise vahega Järvamaal ja Saaremaal. Valkeri sõnul võis toona tegu olla ühe ja sama linnuga.

Valkeri nähtud kääpakotkas Varikul lähenes metsa kohal laueldes Suursoo poolt ja maandus Valkeri lähedale põllule rohu sisse, kuhu ta jäi tunnikeseks paigale, et siis lendu jätkata. Valker ütles, et tegu oli mullu koorunud noorlinnuga.

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Lõunapoolse liigina võis sulelise Valkeri sõnul meile eksitada soojalaine ja tugev lõunatuul.

Kääpakotkast on kohatud Soomes ja Lätis, aga haruldane on ta terves regioonis.

Läinud kolmapäe