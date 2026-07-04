Haapsalu perekond päästis hakipoja

Hakipoeg. Foto: Mai-Liis Vikman

Haapsalu pere võttis juuni algul enda hoole alla vigastatud hakipoja ning aitas ta jalule.

„Juuni alguses helistati mu isale, et ventilatsioonitorus on vigastatud lind,” ütles Mai-Liis Vikman. Tüdruku sõnul oli leitud hakipoeg väga väike ega olnud ise võimeline toitu leidma ja lendama. Vikmanid võtsid linnupoja enda hoole alla, hankisid talle magamiseks puuri ning toitsid teda niiske kassitoidu ja puuviljaga. Mai-Liis Vikmani sõnul meeldisid hakipojale eriti maasikad ja arbuus. Linnuvaatleja Tarvo Valker ütles, et hakid ongi kõigesööjad ja laia menüüga.

Nüüd on hakipoeg juba suu