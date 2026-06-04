Matsallu sattus eksikülalisena raisakotkas

Raisakotkas. Foto: Jaak Tammekänd

Linnuvaatleja Tarvo Valker nägi kolmapäeval Matsalu lahe lõunakaldal Keemu linnutorni lähistel rannaniidul Eestis haruldast raisakotkast.

Valker ütles, et märkas raisakotkast, kui oli Salmi rannaniidul haudelindude loendust tegemas. „Tundus kahtlaselt suur ja õnnestus binoklisse saada,” ütles Valker. Fotoaparaati tal kaasas ei olnud ja sulelisest tegi ta pilti mobiiliga, et nähtut tõendada.

Raisakotkast on Läänemaal varem nähtud neli-viis korda ja meile satub ta haruldase eksikülalisena. Valker nägi teda viimati 2015. aastal Haeskas, kuhu lind mitmeks nädalaks paigale jäi.

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Eestis on raisakotkast nähtud 14-15 korda, mõnikord on lind raipesööjana jäänud rajakaamerasse metsa