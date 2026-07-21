Läänlaste muljed: MMi võitis teenitult Hispaania

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USAs, Mehhikos ja Kanadas üle kuu aja kestnud jalgpalli maailmameistrivõistlused said kuldse punkti Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva, mil Hispaania alistas finaalis lisaajal Argentina 1:0. Lääne Elu küsis neljalt läänlasest jalgpallisõbralt, millised olid nende muljed turniirist.

Jaanus Getreu

Kõige emotsionaalsem oli see, et väikesed riigid tegid hea turniiri. Mulle olid väga sümpaatsed Roheneemesaared, samuti Curaçao. See on üks selle turniiri võtmesõna.

Finaalis ei oodanud ma Argentinalt nii kehva mängu. Kui teed null lööki väravale ja null lööki raamidesse, siis selge see, et sellise mänguga maailmameistriks ei tule.

Olen Argentina fänn juba üle neljakümne aasta ning olen küll