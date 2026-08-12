Haapsalus toimus tüdrukute jalgpallilaager

3.-6. augustil toimus Haapsalus esimest korda vaid tüdrukutele mõeldud jalgpallilaager, kus osales 16 6-12-aastast tüdrukut.

„Esimene Euronicsi tüdrukute laager jättis väga hea tunde,” ütles laagri peatreener Ulrika Tülp. Lisaks temale tegutses laagris treenerina Miina Kallas.

Osalejate seas oli Tülbi sõnul ka selliseid tüdrukuid, kes polnud varem jalgpalliga kokku puutunud. „Kõige olulisem oligi, et kõik saaksid jalgpallist rõõmu tunda läbi lõbusate mängude ja muude tegevuste,” ütles ta.

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Lisaks sportlikele tegevustele tegid noored ekskursiooni