Haapsalus toimus tüdrukute jalgpallilaager

Triin Vellemäe, Läänemaa JK

Tüdrukud olid jalgpallilaagris. Foto: Höije Rahu
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Tüdrukud olid jalgpallilaagris. Foto: Höije Rahu

3.-6. augustil toimus Haapsalus esimest korda vaid tüdrukutele mõeldud jalgpallilaager, kus osales 16 6-12-aastast tüdrukut.

„Esimene Euronicsi tüdrukute laager jättis väga hea tunde,” ütles laagri peatreener Ulrika Tülp. Lisaks temale tegutses laagris treenerina Miina Kallas.

Osalejate seas oli Tülbi sõnul ka selliseid tüdrukuid, kes polnud varem jalgpalliga kokku puutunud. „Kõige olulisem oligi, et kõik saaksid jalgpallist rõõmu tunda läbi lõbusate mängude ja muude tegevuste,” ütles ta.

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