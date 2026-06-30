Läänemaa JK võttis kodusel turniiril U15 vanuseklassi võidu

Läänemaa JK U15 võistkond. Foto: erakogu

Eelmisel nädalal viiendat korda toimunud rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Haapsalu Football Festival jõudis esmakordselt poodiumikohale regiooni esindusklubi võistkond. Läänemaa jalgpalliklubi 2012.-2013. aasta vanusgrupis võistelnud noored võitlesid kolm päeva väldanud võistlusel endale kätte kõige magusama karika.

U15 vanusegrupis oli platsil kümme võistkonda, sealhulgas kaks Soomest ja üks Lätis, kes olid jagatud kaheks alagrupiks. Läänlastel tuli alagrupimängudes rinda pista FC Ulvila, JK Tallinna Kalevi, FC Kuressaare ja FC Otepääga.

Esimeses mängus saadi 5:1 või