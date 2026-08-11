Juhtkiri: läbikukkunud viimane miil

Telia soov võtta üles Dirhami sadama internetikaabel ja asendada see mobiilse internetiga illustreerib laiemat probleemi. See näitab nii-öelda viimase miili internetiühenduste rajamise läbikukkumist. Dirhami külast läheb läbi EstWin valguskaabli baasvõrk. Ometi pakkus sideettevõte Telia sadamale mobiilset internetti. Kui sadama omanik protestis, siis öeldi, et valguskaabli võimalust tuleb kaaluda ja kalkuleerida. Tõenäoliselt eeldab ettevõte, et sadam peab ise valguskaabli kinni maksma. Rahvusringhäälingu portaal kirjutas tänavu aprillis, et kuigi riik on ju