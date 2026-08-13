Paliveres lekkis bussist kütust

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12. augustil kell 08.06 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Palivere alevikku, kus liinibussist oli lekkinud sõiduteele diislikütust.

Kell 08.26 kohale jõudnud päästjad tegid kindlaks, et kütusereostus võttis enda alla hinnanguliselt 50-ruutmeetrise ala ning kuna diisliloigust oli juba palju läbi sõidetud, katsid diislijäljed Palivere-Keedika teed veel