Päästjad eemaldasid teele kukkunud puid

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Nädalavahetusel said Läänemaa päästjad kaks väljakutset teele kukkunud puude eemaldamiseks.

Esimene teade tuli 7. augustil kell 17.10, kui häirekeskusele teatati, et Haapsalu linnas Ungru teel takistab sõiduteele murdunud puulatv liiklust.

Teine väljakutse laekus 9. augustil kell 14.03 ning siis oli puu kukkunud Lääne-Nigula vallas Harju-Risti-Riguldi-Võnt