Kolmapäeval näeb päikesevarjutust

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Kolmapäeva õhtul vahetult enne päikeseloojangut näeb Eestis umbes 80protsendilist päikesevarjutust, mitmel pool Euroopas on aga varjutus täielik.
Päikesevarjutus algab paar minutit pärast kella kaheksat õhtul ning saavutab oma tipu umbes kell 20.54. Päikesevarjutuse lõpetab kell 21.15 loojuv päike.
Tõenäoliselt on päikesevarjutus Läänemaal nähtav, sest ilmateenistuse mudelprognoos lubas esmaspäeval kolmapäeva õhtuks pilvitut ilma.
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Päikesevarjutust ei soovitata aga palja silmaga vaadelda, vaid varjutuse vaatamiseks tasub kasutada päikesefiltriga pril
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