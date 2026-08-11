Tõukeratastega Läänemaal raskeid õnnetusi pole juhtunud

Kuigi Eestis on tänavu elektritõukeratastega toimunud palju raskeid õnnetusi, on Läänemaal olukord veel rahulik.

Ehkki Läänemaa haigla eraldi statistikat elektritõukeratastega juhtunud õnnetuste üle ei pea, ei ole haigla õendusjuhi Marju Lepmetsa sõnul midagi traagilist juhtunud. „See jääks meelde,” ütles ta.

Vaatamata sellele pöördub tema sõnul iga nädal paar inimest rattalt või mõnelt muult sõidukilt kukkumise tõttu kergemate traumadega erakorralise meditsiini osakonna poole.

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Üle Eesti on aga lastega juhtunud traagiliste ja surmaga lõppenud õnnetu