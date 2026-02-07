Haigla saab heategevuskampaania abil elustamisaparaadid

Läänemaa haigla. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa haigla sai jõulude eel korraldatud heategevuskampaaniaga 1800 eurot, mille eest tellis haiglale kaks AED-aparaati.

Haigla õendusjuhi Marju Lepmetsa sõnul on need aparaadid, mis ei leia kindlasti igapäevast kasutamist, kuid mille järele tekib vajadus ootamatult ja kiiresti. „See võib päästa kellegi elu, tõstab teadlikkust ja loob turvatunnet,” ütles ta.

Aparaadid koos kasutamiskoolitusega peaksid haiglasse jõudma järgmisel nädalal. Plaan on panna üks üles polikliiniku ja teine aktiivravi osakonda.

Novembrist jõuludeni kestnud Selveri heategevuskampaaniaga „Koos on kergem” sai Läänemaa haigla 1800 eurot. Kahe elustamisaparaadi ostuks maksis haigla veel ise veidi