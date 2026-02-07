Haapsalu võimlejad toovad unenäod lavale

Haapsalu võimlejad. Erakogu

14. veebruaril toimub kultuurikeskuses Haapsalu võimlejate kontsert „Unenäod”, kus 60 5–60aastast naist jutustavad tantsu kaudu lugusid unenägudest.

Stuudio eestvedaja Anželika Murik rääkis, et kui treenerite Britta Meriloo, Kriss-Lyna Preesi ja Kati Rõõmusega mõtteid põrgatades unenäo teema esile kerkis, haarati sellest kohe kinni. „See on teema, mis kõnetas ja pildid hakkasid kohe jooksma,” ütles Murik. „On head ja halvad unenäod. Magamine ja unenäod on seotud unistamisega – millest unistavad lapsed, millest naised.”

Nii on tantsuetendusse põimitud lugu magama jäämisest hommikul ärkamiseni. Lisaks unenägudele ja unistustele kajastab etendus Muriku sõnul ka magama jäämise rituaal