Juhtkiri: Imedemaa eeskuju

Neljapäeval, mil kuulsaim Haapsalu juurtega kunstnik Ilon Wikland tähistas oma 96. sünnipäeva, anti Iloni Imedemaa galeriis kätte tänavused noore kunstniku konkursi auhinnad. Haapsalul on põhjust uhkust tunda, sest 14aastane Mirjam Tammeleht Haapsalu kunstikoolist sai kõrge teise koha.

Noore kunstniku konkurss sai tänavu tosin ja Iloni Imedemaa ise 20 aastat vanaks. See paneb ühtlasi mõtlema, kui uhked ja õnnelikud peame olema selle üle, et Wiklandi suhe oma kunagise kodulinnaga on andnud tulemuseks sedavõrd suurepärase kunsti- ja lastekeskuse.

Ajaloos tagasi vaadates on raske tuvastada, kelle teened olid suurimad, et kõigepealt Wiklandi galerii ja seejärel Imedemaa Haapsallu loodi. Kunstnik tahtis kinkida oma tööd Eesti riigile, nii et õhus oli ka variant, et need oleksid läinud kunstimuuseumi kollektsiooni Tallinnas. Küllap oli Wiklandi mõju suurim, kuid ilmselt andsid oma panuse ka toonane muuseumijuht Talis Vare, järjestikused Lääne maavanemad Jaanus Sahk ja Sulev Vare (sest