Juhtkiri: vähe tahet tegutseda

Tänapäeval käib metsaraie ööpäev ringi – harvesterid ei peatu ka öösel, vaid müttavad võimsate prožektorite valgel edasi. Masinad on hirmkallid, nii pigistatakse nende tööpäevast maksimum välja.

Küllap käis raie samamoodi ka Matsalu kaitsealal lagastatud kinnistuil. Samuti ei ole sedavõrd suuri tükke võimalik puhtaks raiuda ühe ööpäevaga. Nii et mistahes ajal näiteks nädala jooksul sealt mööda sõitnud keskkonnaametnik võinuks minna uudistama, et mis toimub. Kaitsealal. Novembri tüma maaga.

Aga ei läinud. Seda, et ükski keskkonnaametnik sel ajal Haapsalu ja Lihula vahet ei sõitnud, on väga raske uskuda. Pigem ignoreerisid nad silme all toimuvat rikkumist seni, kuni selle jäljed justkui iseenesest lumevaiba alla kadusid. Lühidalt käituti sarnaselt Laelatu rüüstega. Märgati küll, aga mi