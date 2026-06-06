Rohuküla sadam sai muuli ehituseks vajaliku loa

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Rohuküla lõunamuuli varemed on peaaegu üleni vee all. Varemeid on maapinnal näha vaid kunagise muuli otsas. Foto: Kaire Reiljan
Keskkonnaamet andis Rohuküla sadamat haldavale ettevõttele Saarte Liinid vee erikasutuse keskkonnaloa, mis laseb ettevõttel nüüd jätkata sadama lõunabasseini kaitserajatiste rekonstrueerimise hanke ettevalmistamisega.
Luba näeb ette süvendamist mahus 20 000 m3 sadama kaitserajatiste aluse merepõhja ettevalmistamiseks, 80 000 m3 tahkete ainete paigutamist allapoole keskmist veetaset kaitserajatiste rekonstrueerimisel ja sadama lõunabasseini hooldussüvendamist kogumahus 45 000 m3.
Saart
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