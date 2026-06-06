Läänlased linnukahjudest ei teatanud

Hanelised. Foto: Tõnu Talvi

Tänavuse kevadrände ajal sai keskkonnaamet üle Eesti põllumeestelt teateid haneliste tekitatud kahjust kokku ligi 2000 hektari ulatuses. Läänemaalt ühtegi sellist teadet ei tulnud.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku osakonna peaspetsialist Tõnu Talvi ütles Lääne Elule, et ei sel kevadel ega ka mullu tulnud keskkonnaametile Läänemaalt teateid rändlindude tekitatud kahjust põllukultuuridele.

„Ilmselt on teadete puudumine seotud osaliselt sellega, et kevadel läbi rändavad hanelised peatuvad Läänemaal valdavalt pool-looduslikel niitudel ehk peamiselt rannaniitudel ja -karjamaadel,