Keeletark: 30. mail oli mullamarjapäev

Monika Undo. Foto: Kaire Reiljan

30. mail oli rahvusvaheline kartulipäev. Võiks ka öelda, et mullamarjapäev, sest mullamari on kartuli üks paljudest murdevastetest.

Kartul jõudis Eestisse 18. sajandi keskel, hakates järk-järgult populaarsust koguma. Esimene eestikeelne kokaraamat (1781) sisaldas vaid paari kartulitoitude retsepti, näiteks õpetati selles kartulit praadima. Kartulit nimetati raamatus maaõunaks.

1893. aastal ilmus end neiu Helenaks nimetavalt autorilt juba üksnes kartuliroogadele keskenduv kokaraamat. Eessõnas kirjutas autor: „Sest kartowlid on meie kodumaa rahwal üks kõige suurem ja tarwilisem t