Rohuküla sadam kubises konnadest

Rohi kubises konnadest. Kaire Reiljan

Neljapäeva õhtul sagis Rohuküla sadama teeäärses rohus sadu pisikesi pruune konnapoegi, väiksem osa kahepaiksetest suundus asfalti mööda sihikindlalt võpsiku poole.

Bioloog Marje Loide sõnul oli tegu äsja jalad alla ja veest välja saanud konnapoegadega, kesk suurt elumuutust: kahepaiksed otsisid kohta, kus end sisse seda, et vahetada kulleseelu vees maismaaelu vastu. „See, et neid nii palju oli, tähendab, et tingimused on olnud soodsad, vesi soe ja kullesed saanud areneda,” ütles Loide.

Nii tillukeste konnade puhul pole luubita võimalik öelda, mis liigiga on tegu. „Kui krobeline, siis kärnkonn, kui sile, siis rohu- või rabakonn,” sõnas Loide.

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Jalad alla saanud konnap