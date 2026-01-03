Rohuküla lõunamuul sai ehitusloa

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Rohuküla lõunamuuli varemed. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu linnavalitsus väljastas sel nädalal ehitusloa Rohuküla sadama lõunamuuli ümberehitamiseks.

Nüüd on sadamat haldaval ettevõttel Saarte Liinid vaja veel keskkonnaametilt vee erikasutusluba, mida eeldab ümberehitusega seotud süvendamine. Novembris sai sadamarajatiste rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne heakskiidu.

Rohuküla sadamakapten Peeter Saar ütles novembri lõpus Lääne Elule, et lõunabasseini kaitserajatis

