Tugev tuul võib häirida nädalavahetusel parvlaevaliiklust Vormsi ja mandri vahel

Kuula artiklit, 1 minutit ja 4 sekundit

Vormsi liini parvlaev Ormsö. Foto: Juhan Hepner

Parvlaevaoperaator Kihnu Veeteed hoiatas, et tugev tuul võib häirida nädalavahetusel laevaliiklust mandri ja Vormsi vahelisel liinil.

Ettevõtte kodulehel avaldatud teates öeldakse, et laupäeval võivad olla häiritud väljumised kell 17.05 Svibyst js kell 18.15 Rohukülast ning pühapäeval väljumised Svibyst kell 11.05 ja Rohukülast kell 12.15.

Kihnu Veeteed lubas avaldada täpsustava info laupäevase Svibyst kell 17.05 plaanitava väljumise kohta oma kodulehel sama päeva pärastlõunal kell 13:30.

Artikkel jätkub peale reklaami

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse kodulehel oleva prognoosi kohaselt pöö