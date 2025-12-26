LOETUIMAD LOOD 2025: Jaama ringil põrkasid kolm autot kokku

Kuula artiklit, 0 minutit ja 55 sekundit 0:00 / 0:55

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 3. juulil ilmunud lugu „Jaama ringil põrkasid kolm autot kokku”.

Täna kell 18.06 toimus Haapsalus Jaama tänava ringristmikul kolme auto kokkupõrge.

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et õnnetuses keegi viga ei saanud, kõik juhid olid kained ja omasid juhtimisõigust. „Edasi tegeleb juhtunuga kindlustus,“ ütles Keisk.

Päästjad eemaldasid sõidukite süttimisohu ja puhastasid avariipaiga mahavalgunud vedelikest ja autoosadest. Kiirabi vaatas kannatanud kohapeal üle.

Kohapeal olnud inimeste sõnul ei näinud Kalda tänavalt tulnud auto ringteel sõitvat autot, toimus kokkupõrge ja sõideti omakorda otsa Rohuküla poolt ringteele sõitnud autole.