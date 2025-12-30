LOETUIMAD LOOD 2025: Prokuratuur kaebab Suure-Lähtru otsuse edasi

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 20. märtsil ilmunud lugu „Prokuratuur kaebab Suure-Lähtru otsuse edasi”.

Prokurör Eliisa Sommer oli küll kohtu langetatud otsusega valdavalt rahul, kuid kaebab edasi laiba rüvetamist puudutava osa, mis kohtu hinnangul oli väärtegu. Foto: Malle-Liisa Raigla

Prokuratuur vaidlustab Pärnu maakohtu otsuse Suure-Lähtrul lapse tapmise kohtuasjas; süüdimõistetu pere edasikaebamist kommenteerida ei soovi.

20. veebruaril tunnistas kohus Kairi Kuusemaa süüdi oma lapse tapmises ning mõistis talle karistuseks kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse. Ta oli kohtu all süüdistatuna kahes kuriteos: lapse tapmises ja laiba rüvetamises. Viimases kohus teda süüdi ei mõistnud, sest kohtu hinnangul vastas süüdistus pi