LOETUIMAD LOOD 2025: Seitse perearsti saab tervisekassalt preemiat

Perearst Madis Tiik eelmisel aastal preemiat ei saanud, sel aastal sai. Foto: Malle-Liisa Raigla
Terviseamet premeerib Läänemaal seitset perearsti eelmisel aastal tehtud hea töö eest tuhandete eurodega.
Parimad perearstide meeskonnad selgitas tervisekassa kvaliteedi hindamisega. Läänemaalt saavutasid kõrge taseme perearstid Sirje Jupits, Helle Saarsoo, Andri Meriloo, Marika Laar, Krista Raag, Madis Tiik ja Piret Mets. Viimane sai lisatasu eelmisel aastal kahe nimistu arstina: ta võttis vastu patsiente nii Haapsalus kui ka Ristil.
Tänavu on Läänemaal häid perearste rohkem kui mullu: aasta tagasi sai hea töö eest preemiat kuus perearsti. Tänavu lisandus nimekirja Vormsi perearst Madis Tiik.
Läänemaal saavutas tänavu hea t