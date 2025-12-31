AASTA KOKKUVÕTE: Tagalahte tulevad karbi- ja vetikafarmid

Tagalahe vee puhastamiseks hakkatakse Haapsalu lahes järgmisel aastal kasvatama karpe ja vetikaid. Foto: Malle-Liisa Raigla

Tänavu hakati Haapsalu Tagalahe seisundi parandamiseks plaanima karbi- ja vetikakasvatuste loomist.

Tagalahe seisundi parandamisest on räägitud aastakümneid; mõttes on olnud sealt muda välja pumpamine, vee loomulike liikumisteede avamine ja vetikakasvandus. Selle aasta alguses eraldas kliimaministeerium Tagalahe parandamiseks aga raha.

Tööd algasid aprillis. Sellest ajast on mereinstituut kaks korda kuus Tagalahest proove võtnud. Lisaks veeproovidele uuriti suvel 80 kohas veepõhjas levivaid taimi ja loomi ning 30 kohast võeti setteproove toitainete sisalduse määramiseks.

Ehkki algul oli plaan rajada karbi- ja vetikakasvatused Tagalahte, siis sügiseks sai selgeks, et need tulevad hoopis Pullapää lähistele. Kliimaministeeriumi projekti Life Sip WetEst juhi Mari Sepa sõnul aitavad kasvandused ka seal Tagalahe seisundi parandamisele kaasa. „Vee v