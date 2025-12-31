Läänlased toetasid taarat viies lapsi ja reservväelasi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 39 sekundit
Uuemõisa Konsumi taaraautomaat. Foto: Kaire Reiljan
Lihula tarbijateühistu taaraautomaadist tegi aastaga 232 inimest annetuse, kokku toetati seal lapsi 382,6 euroga.
Mullu detsembrist on Coopi taaraautomaatides saanud annetada Aitan Lapsi fondi kõrval ka reservväelaste fondile. Mõlemale fondile sai annetusi teha 18 ühistust 15-s. Haapsalu tarbijateühistut nende seas polnud.
Sel moel tegi üle Eesti annetuse ligi 40 000 inimest üle 50 000 euro eest. Rohkem annetati fondile Aitan
