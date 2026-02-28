Paarsada inimest jääb Liivi kandis toidupoeta

Liivi pood. Foto: Juhan Hepner

Et külapoodi päästa, koguvad elanikud allkirju ja kohalik omavalitsus püüab Lihula tarbijate ühistuga kokkuleppele jõuda, et see kauplust kinni ei paneks.

Kolmapäeva hommikul väljub pisikesest 40 ruutmeetri suurusest Liivi poest Valentina, kummagi käe otsas kott. Ühes kolm pudelit vett, teises pelmeenid, ronib ta käsipuust hoides trepist alla. „Eile ostsin rohkem. Piima, hapukoort ja kohupiima,” ütleb Valentina ja hakkab raskel sammul mõnesaja meetri kaugusel asuva kodu poole astuma. Neli aastat tagasi Mariupolist põgenenud eakas naine pole kuulnud, et pood kinni pannakse. Kui kuuleb, siis ütleb, et see oleks väga halb.

„Oleme valmis mängu panema kõik, mis meie võimuses, et pood alles jääks,” ütleb Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. Pood on tema sõnul elementaarne ja eluks vajalik. „Aga oleme ju ennegi seda arutanud: postkontorid ei tasu ära, ühistransport ei tasu ära. Nüüd ei tasu pood ära. Väga turbulentne olukord,” ütleb Randmaa.