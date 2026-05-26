Valla korterioksjon läks luhta

Lääne-Nigula vallvalitsus pani alghinnaga 3000 eurot enampakkumisele kahetoalise korteri Liivil, aga keegi seda osta ei tahtnud.

Lääne-Nigula abivallavanem Katrin Viks ütles Lääne Elule, et huvi tunti, aga ühtegi pakkumist ei tehtud. „Eks me peame hinda langetama,” ütles Viks.

Remonti vajav korter müüakse maha, sest asub kolmandal korrusel, vajab investeeringuid ja sotsiaalpinnana kohalik omavalitsus seda Viksi sõnul kasutada ei saa. „Sotsiaalkorter peaks asuma esimesel korrusel,” märkis Viks.

