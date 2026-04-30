Lääne-Nigula pani korteri oksjonile

Lääne-Nigula vallavalitsus müüb enampakkumisel maja kahetoalise korteri Liivil alghinnaga 3000 eurot.

Lääne-Nigula abivallavanem Katrin Viks ütles Lääne Elule, et remonti vajav korter asub kolmandal korrusel. „Korter vajab investeeringuid ja sotsiaalpinnana me seda kasutada ei saa. Sotsiaalkorter peaks asuma esimesel korrusel,” märkis Viks.

Oksjon lõpeb 23. mail.