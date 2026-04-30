Rannarootsi muuseum peab kuninga sünnipäeva

Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm on kohtunud Rootsi kuningaga kokku viiel korral. Foto: Kaire Reiljan

Rannarootsi muuseum tähistab täna väikese näituse ja tordisöömisega Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi 80. sünnipäeva.

Selleks puhuks on muuseumi direktor Ülo Kalm muuseumi kogudest otsinud välja kuningast ja temast perest jutustavad raamatud ja ajalehed, mis kajastavad kuninga ja kuninganna Silvia visiite Läänemaale 1992. ja 2002. aastal. Samuti on väljas eestirootslaste kõrgeim autasu, Pöhli medal, mis 2016. aastal anti ka kuningale ja mille Kalm aasta hiljem ise kuningale üle andis.

Täna 80. sünnipäeva t