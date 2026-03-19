Lääne-Nigula volikogu valis esimeheks asendusliikme

Sven Köster. Foto: Kaire Reiljan

Lääne-Nigula vallavolikogu valis viis kuud pärast valimisi esimeheks sotsiaaldemokraadist asendusliikme Sven Köstri.

Viie kuu jooksul kolmandal katsel esimeest valida hääletas Köstri poolt 13 volinikku, opositsiooni hääled läksid Isamaa esinumbrile Mikk Lõhmusele.

53aastane ettevõtjast Köster kuulub 2021. aastast sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Sügisestel valimistel andis talle hääle 44 inimest ja ta pääses volikokku, kui sotsiaaldemokraatide esinumbrist Neeme Suurest sai abivallavanem.

Lääne-Nigula vallavolikogu liikme Neeme Väli (Isamaa) küsimusele asendusliikmelisuse kohta vastas Köster, et Suur ei naase volikokku ka siis, kui ta abilinnapea kohast ilma peaks jääma.

End volinikele tutvustades rääkis Köster tugevast majandusest, elujõulistest kogukondadest ja stabiilsest juhtimisest. „Peame panustama valla arengule, mitte omavahel võitlema,” märkis Köster, viidat