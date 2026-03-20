Kehad saavad Haapsalus vatti

Kuula artiklit, 2 minutit ja 22 sekundit 0:00 / 2:22

Maakera kuklapoolelt pärit kehaõudus vallutab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali.

Seda pole ammu juhtunud, et sellises maailmajaos nagu Austraalia ja Okeaania sünnib korraga kaks kehaõudusfilmi, mis panevad kihama pool maailma.

Arstiteadust õppivat Hanat hakkab jälitama näljane vaim, kui ta manustab eksperimentaalset kaalulangetusvahendit – inimtuhka sisaldavat preparaati.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Ozempicu ajastusse sobiv võikalt üksikasjalik kehaõudus,” kirjutas Deadline Austraalia režissööri Natalie Erika Jamesi filmi „Sahhariin” kohta pärast selle Sundance´i festivali esilinastust.

Autor ise nimetab „Sahhariini” poolehoiuavalduseks kõigile naistele, kes võitlevad oma kehakuvandi, enesehinnangu ja häbitundest ajendatud sundkäitumisega, mida surub peale ühiskond.

Naiste ees seisvaid väljakutseid käsitleb oma õuduskomöödias „Ema, ma olen tulnukast rase” ka Uus-Meremaa režissööritandem Thunderlips.

Eluvõõras tüdruk kohtab eluvõõrast poissi, kellel on tulnuka peenis – ja nii sünnib tulnukast laps.

Poolautobiograafiline lugu on inspireeritud ühe filmi autori elukaaslase rasedusest. „See sai alguse siis, kui ma elasin oma kolmekümnendates veel ema juures ning peegeldab minu enda lapsevanemaks saamise kogemust ja osalemist rasedusega kaasnevates õudustes – nii bioloogilistes kui psühholoogilistes, mida naistele põhjustab arstide ükskõiksus,” on rääkinud pool Thunderlipsist ehk Jordan Mark Windsor.

„Kiivide väkk-komöödia võõrplaneedi lögases kuues,” kiitis filmi üle võlli huumorit IndieWire.

Linateos põhineb samade autorite lühifilmil „Appi, ma olen tulnukast rase”, mida sai eelmisel aastal näha ka HÕFFil.

„Ema, ma olen tulnukast rase” esilinastus samuti Sundance´i festivalil ja nimetati koos „Sahhariiniga” kesköise programmi kõige väljapaistvamateks filmideks. Sundance on olulisemaid Põhja-Ameerika filmifestivale, kust on alguse saanud näiteks Jordan Peele´i („Kao ära”), Ari Asteri („Pärilik”) ja Jennifer Kenti („Babaduuk”) karjäär.

Siinses regioonis jõuavad mõlemad ekraanile esimest korda.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini. Kogu kava kuulutab HÕFF välja 8. aprillil.