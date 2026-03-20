Saalihoki võidukarikad läksid Oru kooli

Läänemaa koolinoorte 4.-6. klassi saalihoki meistrivõistlustel võidutsesid nii poiste kui tüdrukute arvestuses Oru kooli õpilased.

Üheksa võistkonna osavõtul toimunud turniiril visati 16 kaasahaarava mänguga kokku 50 väravat.

Täiseduga võitjakarikad teeninud Oru koolile järgnes nii poiste kui tüdrukute arvestuses Haapsalu linna algkool. Poiste võistluse pronksmedaliomanik otsustati alles turniiri viimases matšis, kus tasavägises jõuproovis alistas Noarootsi minimaalse vahega Taebla. Linna algkoolile viigiga kulmineerunud intrigeeriva lahingu andnud Ridala lõpetas võistluse viiendana.

Ka tüdrukute võistlusel käis tihe rebimine pronksmedalile, sest rivaalid Taebla ja Ridala mängisid omavahel viiki. Nende saatuse otsusta