Dokumentaalfilmi „Epp Maria. Elu maalides” linastusel Haapsalus on kohal ka filmi tegijad

Laupäeval kl 13 Haapsalu kinos linastuva Anu Auna dokumentaalfilmi „Epp Maria. Elu maalides” seansile tulevad filmi tagamaadest rääkima nii Epp Maria Kokamäe kui ka filmi režissöör Anu Aun.

Anu Auna dokumentaalfilm armastatud maalikunstnikust Epp Maria Kokamäest jälgib Epp Maria töid ja tegemisi tema 65. juubeliaastal kodutalus Sepamaal, kus kunstniku elu eemal linnakärast kulgeb looduse ja aastaaegade rütmis.

„Pole juhus, et meie esilinastus on ajastatud kevade algusesse, sest ka meie film kulgeb kevadest kevadesse. Aastaajad mängivad olulist rolli nii Epp Maria elus kui loomingus ning Sepamaa talu värvikas aastaring inspireeris ka meid filmitegijatena,” sõnas režissöör Anu Aun.

Film avab ukse Epp Maria loodud maailma, mis on korraga maaliline ja muinasjutuline ning samas täiesti päris. Selles maailmas tegutsevad lisaks Epp Mariale tema kuldsete kätega abikaasa Jaak Arro ning nende lapsed – galerist ja keraamik Liisu Arro, kokaraamatute autor ja kohvikupidaja Anni Arro ning operaator ja fotograaf Johannes Arro koos oma perede ja koduloomadega. Koos moodustavad nad justkui ühe värvika itaalia perekonna, kes on Tõstamaa mereäärsete kadakate vahele oma juured ajanud.

Filmi režissöör on Anu Aun, produtsent Maie Rosmann, operaatorid Heiko Sikka ja Johannes Arro, montaažirežissöör Mirjam Jegorov, helirežissöör Indrek Soe ning helilooja Mick Pedaja. Tootjaks on Ilmatar Film.

Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvusringhääling. Koostööpartnerid on Rahva Raamat, Schloss Fellin, Arro Porcelain ja Hooaeg x Anni Kohvik.