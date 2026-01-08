Selja taha jäi kehv kinoaasta

Filmi „Minecraf film” järjekord ulatus uksest välja. Foto Malle-Liisa Raigla

Eelmisel aastal käis Haapsalu kinos üle 1600 külastaja vähem kui tunamullu, toimus 14 seanssi vähem ja linastus 11 filmi vähem.

„Aasta kulges ebaühtlaselt,” ütles Haapsalu kino projektijuht Vendo Jugapuu.

Mullu käis Haapsalu kinos 11 037 külastajat ja näidati 116 filmi 397 seansiga. Kõige rohkem oli kinokülastajaid aprillis – 1970 –, mil linastus ka enim publikut saali toonud „Fränk”. Seda käis vaatamas 1226 inimest.

Artikkel jätkub peale reklaami

„2025. aastal koondus publik selgelt üksikute hittfilmide ümber,” ütles Jugapuu.

Linateoste esikümnesse mahtusid Eesti filmid ja animatsioonid. „Need on kaks žanri, mida Haapsalu kinopublik armastab,” ütles Jugapuu.

Külastatavuselt järgnes „Fränkile” 799 vaatajaga „Minecrafti film” ja Oscari võitnud „Vooluga kaasa” 763 vaatajaga.

Välismaistest filmidest jõudis esikümnesse „Avatar: tuli ja tuhk” 386 vaata