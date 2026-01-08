Esimene kommertsjaam lahkub FM-levist

Foto Juhan Hepner

Meediaettevõte Duo Media teatel lõpetab Kuku raadio FM-saatja 15. jaanuarist Haapsalus töö ning edaspidi saab Läänemaal seda jaama kuulata uue põlvkonna DAB+ ehk digiraadio levialas. Digiraadio kuulamiseks on inimestel aga vaja DAB+ võimekusega raadioaparaati.

Duo Media raadiojaamade juht Priit Vare ütle Lääne Elule, et Läänemaa on piirkond, kus Kuku kuulajate arv on väiksem, kuid samal ajal on DAB+ levi juba olemas ja toimiv. „Sama loogika alusel loobutakse FM-saatjatest ka Narvas, Rakveres, Võrus, Valgas ja Orissaares. Paralleelne edastus nii väikse kuulatavusega piirkondades pole kahjuks rahaliselt mõttekas,” lausus ta.

Vare sõnul on nüüdisaegse tehnoloogia kasutuselevõtt osa raadio arengust. „FM on üle 90 aasta vana ning seni veel analoogtehnoloogial põhinev. Samal ajal kasutavad kõik