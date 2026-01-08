Ananke kolib Rannarootsi keskusest vanalinna

Kuula artiklit, 1 minutit ja 55 sekundit

Mööblipood Ananke avab uksed endises mööblipoes. Foto Ananke FB

Varemgi pikalt Haapsalu vanalinnas tegutsenud mööblikauplus Ananke avab taas ukse linna südames Karja tänaval.

2021. aastal Uuemõisa ärikeskuses tegevust alustanud Ananke tegutses vahepeal aastaid Rootsiturul, praeguse Talumehe kõrtsi majas. Seejärel koliti Rannarootsi keskusse, kust nüüd uuesti vanalinna liigutakse.

Ettevõtte juhataja Rita Liiva sõnul otsis pood oma kohta juba ammu – peamiselt seetõttu, et mitte sõltuda ostukeskuse reeglitest. Ühe põhjusena, miks Ananke Rannarootsi keskusest ära kolida, nimetas Liiva samuti klientide huvi isiklik