Läänemaa teed on lumest puhtad

Foto Andra Kirna

Mitu päeva järjest sadanud lumi pole Läänemaal liikluskaost kaasa toonud, hooldusfirmad on teede ja tänavate lahti hoidmisega hakkama saanud.

Nädalavahetuse suure sajuga oli Lääne Teedel väljas viis sahka, et tagada teede korrashoid. „Lund oli kohati 20 cm, aga saime asjaga ühele poole,” ütles Lääne Teede objektijuht Janek Boitsov.

Nüüd ollakse töödega sealmaal, et täna alustatakse Haapsalu Posti ja Jaama tänaval parkimistaskutest lume äraveoga. Lisaks kontrollitakse ülekäiguradade juures olevaid lumehunnikuid – kui need on kasvanud liiga kõrgeks, veetakse needki minema.

Parkijad segavad

Lumelükkamise murekohana tõi Boitsov välja kitsastel tänavatel parkivad sõidukid. Probleemsemad tänavad on tema sõnul Koidula, Uus ja Lembitu. Tänavale parkimise asemel soovitas ta autot hoida hoovis