Linnahooldus otsib uut juhti

Haapsalu linnahoolduse juhi Krista Vilta ametiaeg saab läbi. Foto: Kaire Reiljan

Haapsalu Linnahooldus otsib uut juhatuse liiget, sest senise juhi Krista Vilta leping hakkab lõppema.

Linnahoolduse nõukogu esimees Andres Õige ütles, et kuna leping lõpeb, siis täidetakse seadusest tulenevalt kohustust, andes ka teistele kandidaatidele võimaluse. Õige lisas, et sellisel viisil on vare