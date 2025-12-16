Haapsalu vahetas nõukogude liikmed välja

SA Läänemaa nõukogu üks liikmetest on Jaanus Karilaid. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu linnavalitsus kutsus tagasi kuue linna allasutuse nõukogude liikmed ja asendas need uutega.

Sihtasutuse Läänemaa nõukogust kutsuti tagasi Haapsalu linna esindajad Jaanus Rankla, Urmas Sukles, Tõnu Parbus, Jaanus Karilaid, Martin Schwindt ja Vendo Jugapuu. Nende asemel on nõukogus nüüd järgmised kolm aastat linnapea Olavi Seisonen, aselinnapea Anneli Haabu ning Jaanus Karilaid, Peeter Vikman, Kaisa Ülejõe-Maar ja Roger Tibar.

Samamoodi vahetasid Marika Aedviir, Vendo Jugapuu ja Janek Hiiemäe sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid nõukogus välja Urmas Suklese ja Sulev Saarevälja.

Spordibaaside nõukogus on Lauri Väli, Tõnis Siiri, Mati Hundi, Ilona Aasvere ja Mati Seppi asemel nüüd Nelli Differt, Urmas Koppe, Heikki Sool, Vendo Jugapuu ja Virge Tiik.

Haapsalu Linnahoolduse nõukogus on edaspidi Siim Saarevälja,