Haapsalus on 18 kuuskede kogumiskohta

Kuuskede kogumiskohad Haapsalus.

Haapsalu linna eri paigus on 18 kogumiskohta, kuhu saab viia oma ülesande täitnud jõulukuused

Haapsalu linnahoolduse juhatuse liikme Krista Vilta sõnul on kuuskede kogumiskohad suures osas samad, mis on olnud varasematel aastatel. „Üks koht tuleb juurde, Potissepa 1 maja juurde,” ütles Vilta.

Haapsalu aselinnapea Peep Aedviiru sõnul kattuvad kuuskede kogumiskohad pakendipunktide kohaga, kuid mitte alati. „Kogumiskoha saab teha sinna, kus on rohkem ruumi,” ütles Aedviir ja lisas, et kuuskede kogumiskohtadesse paneb Haapsalu linnahooldus ka vastavad sildid.

