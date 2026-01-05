Kesküla tuli Horvaatias medalile

Robert Kesküla esiplaanil. Foto erakogu

Purjetaja Robert Kesküla sai eelmise aasta lõpus Horvaatias Hvaros korraldatud Euroopa karikaetapil ILCA 4 klassis üldarvestuses kolmanda ja poiste arvestuses teise koha.

Aastalõpuregatil Horvaatias võistlesid ILCA 7, ILCA 6 ja ILCA 4 paadiklassid.

Haapsalus purjetamisega alustanud ja praegu Tallinnas Kalevi jahtklubi Imre Taveteri käe all treeniv Kesküla kuue võistlussõidu parim koht oli kolmas ja ta kogus kokku 36 punkti. 24 U16 ja U18 vanuseklassi purjetaja hulgas sai Kesküla sellega üldarvestuses kolmanda ja poiste arvestuses teise koha.

Samal võistlusel osales te