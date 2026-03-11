Optimistide hooaeg algas Vahemerel

Elari Teras. Foto: Eesti purjetamise liit

Eesti noorpurjetajad avasid tänavuse hooaja Valencias Hispaanias peetud kõrgetasemelisel regatil Optiorange; teiste hulgas võistles seal ka Haapsalu jahtklubi esindav Elari Teras.

Kahel kvalifikatsioonipäeval valitses äärmiselt nõrk ja keerutav tuul, mis soosis kergemaid võistlejaid ning muutis sõidud taktikaliselt keeruliseks, kirjutas veebileht puri.ee. Parima eestlasena sai Tormi Villiam Kütt Kalevi jahtklubist 408 osaleja seas kokkuvõttes 107. koha. Elari Teras oli eestlastest teisena 216. kohal.