Lauatenniseklubi on taas meistrivõistlustel

Heikki Sool

Heikki Sool. Foto: erakogu
Heikki Sool. Foto: erakogu

Pärast mitmeaastast pausi osaleb Haapsalu lauatenniseklubi meeskond taas Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel. Mängitakse 5. liigas, kus osaleb kümme võistkonda.

Esimesel etapil sai Haapsalu ühe 0:4 kaotuse Pärnu LTK IV võistkonnalt ning kaks võitu, vastavalt 4:1 Maardu LTK IV võistkonna vastu ja 4:0 TalTech SK II võistkonna vastu.

Meeskonnas mängivad Mihkel Puhm, Heikki Sool, Marko Tiisler ja Mati Türk.

