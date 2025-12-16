Lauatenniseklubi on taas meistrivõistlustel

Kuula artiklit, 0 minutit ja 33 sekundit
Pärast mitmeaastast pausi osaleb Haapsalu lauatenniseklubi meeskond taas Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel. Mängitakse 5. liigas, kus osaleb kümme võistkonda.
Esimesel etapil sai Haapsalu ühe 0:4 kaotuse Pärnu LTK IV võistkonnalt ning kaks võitu, vastavalt 4:1 Maardu LTK IV võistkonna vastu ja 4:0 TalTech SK II võistkonna vastu.
Meeskonnas mängivad Mihkel Puhm, Heikki Sool, Marko Tiisler ja Mati Türk.
