Aastavahetus tuleb Haapsalus kontserdiga

Nagu mullu, korraldab linnavalitsus tänavugi aastavahetuse ilutulestiku asemel Haapsalu Lossiplatsil kontserdi.

31. detsembril kell 23.30 esineb Lossiplatsil ansambel Iz58, kes mängib kella üheni öösel. „Tore ja mõnus tantsubänd,” kirjeldas esinejaid Haapsalu linnavalitsuse kultuurinõunik Teele Jurtom. Ta lisas, et ansambel koosneb kohalikest elanikest.

Aastaid korraldas Haapsalu linnavalitsus vana-aasta õhtul valgusmängu, kuid nüüd on see teist aastat asendunud kontserdiga.

